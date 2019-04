все новости группы







Totengott

Испания

-

-

Facebook: https://www.facebook.com/totengottmetal





16 апр 2019 : Новая песня TOTENGOTT



сегодня



Новая песня TOTENGOTT



"Ceremony II: The Way Of Sin", новая песня группы TOTENGOTT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Abyss, выход которого запланирован на 16 апреля на Xtreem Music.













+0 -1









просмотров: 37