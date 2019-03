сегодня



Концертное видео BLACK MIRRORS



BLACK MIRRORS опубликовали новое концертное видео на песню "Lay My Burden Down", вошедшую в последний альбом "Look Into The Black Mirror", выпущенный на (Napalm Records).



Трек-лист:



"Shoes For Booze"

"Funky Queen"

"Lay My Burden Down"

"Inner Reality"

"Moonstone"

"Günther Kimmich"

"Cold Midnight Drum"

"Mind Shape"

"Till The Land Wind Blows"

"Burning Warriors"



















