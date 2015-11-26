Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушат... 71
*STEVEN WILSON назвал GRETA VAN FLEET «ужасной группой» и «тр... 48
*SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом 31
*Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильн... 28
*Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках! 23
[= ||| все новости группы



*

Black Mirrors

*
| - |
|||| сегодня

Концертное видео BLACK MIRRORS



*
zoom
*
* *
BLACK MIRRORS опубликовали новое концертное видео на песню "Lay My Burden Down", вошедшую в последний альбом "Look Into The Black Mirror", выпущенный на (Napalm Records).

Трек-лист:

"Shoes For Booze"
"Funky Queen"
"Lay My Burden Down"
"Inner Reality"
"Moonstone"
"Günther Kimmich"
"Cold Midnight Drum"
"Mind Shape"
"Till The Land Wind Blows"
"Burning Warriors"

BLACK MIRRORS Release Official Live Video For








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 92

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом