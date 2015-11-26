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Black Mirrors
Бельгия
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22 мар 2019
:
Концертное видео BLACK MIRRORS
19 авг 2018
:
Новая песня группы BLACK MIRRORS
21 июл 2018
:
Новое видео BLACK MIRRORS
18 июн 2018
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Новое видео BLACK MIRRORS
24 фев 2017
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Новое видео BLACK MIRRORS
27 янв 2017
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Видео с текстом от BLACK MIRRORS
13 янв 2017
:
BLACK MIRRORS на Napalm Records
сегодня
Концертное видео
BLACK MIRRORS
BLACK MIRRORS опубликовали новое концертное видео на песню "Lay My Burden Down", вошедшую в последний альбом "Look Into The Black Mirror", выпущенный на (Napalm Records).
Трек-лист:
"Shoes For Booze"
"Funky Queen"
"Lay My Burden Down"
"Inner Reality"
"Moonstone"
"Günther Kimmich"
"Cold Midnight Drum"
"Mind Shape"
"Till The Land Wind Blows"
"Burning Warriors"
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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