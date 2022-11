сегодня



Новое видео BLACK MIRRORS



“Snake Oil”, новое видео группы BLACK MIRRORS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomorrow Will Be Without Us", выходящего четвёртого ноября на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digisleeve

- LP Gatefold BLACK

- LP Gatefold Marbled BLACK/GOLD (ltd. 300)

- Digital Album



Трек-лист:



"Snake Oil"

"Lost In Desert"

"Tomorrow Will Be Without Us"

"Hateful Hate, I'll Kill You"

"Ode To My Unborn Child"

"Through The Eyes Of A Giant"

"Collapsology (Raise Your Voice)" feat. Alain Johannes

"Anthropocene"

"Tears To Share"

"Say It Again"







