Кавер-версия WHITESNAKE от ANIMAL DRIVE



Хорватские рокеры ANIMAL DRIVE опубликовали кавер-версию хита WHITESNAKE "Judgement Day", которая войдёт в предстоящий ЕР "Back To The Roots".



Трек-лист:



"The Look" (featuring Rosa Laricchiuta)

"Judgement Day"

"Monkey Business"

"Uncle Tom’s Cabin"

















