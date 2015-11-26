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Кавер-версия ROXETTE от ANIMAL DRIVE



Хорватские хард-рокеры ANIMAL DRIVE опубликовали видео на кавер-версию песни ROXETTE "The Look" (с участием Rosa'ы Laricchiuta), которая вошла в предстоящий ЕР "Back To The Roots", выходящий на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"The Look" (featuring Rosa Laricchiuta)

"Judgement Day"

"Monkey Business"

"Uncle Tom’s Cabin"



















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