Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выход... 81
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 57
*Новый сингл HAMMERFALL 39
*Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы... 34
*TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома» 25
[= ||| все новости группы



*

Animal Drive

*
Страна
CroatiaХорватия
Стиль
-
| - |
|||| сегодня

Кавер-версия ROXETTE от ANIMAL DRIVE



*
zoom
*
* *
Хорватские хард-рокеры ANIMAL DRIVE опубликовали видео на кавер-версию песни ROXETTE "The Look" (с участием Rosa'ы Laricchiuta), которая вошла в предстоящий ЕР "Back To The Roots", выходящий на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"The Look" (featuring Rosa Laricchiuta)
"Judgement Day"
"Monkey Business"
"Uncle Tom’s Cabin"

ANIMAL DRIVE Release Music Video For Cover Of ROXETTE's








Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 93

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Queen Show Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом