Видео с текстом от INFERI

"Quest for the Trinity", новое видео группы INFERI, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "The End Of An Era | Rebirth", выходящего 12 апреля.



Трек-лист:



"The Ruin Of Mankind" (Ft. Ryan Cho on additional strings)

"Gatherings In The Chamber Of Madness"

"The Endless Siege"

"A New Breed Of Savior"

"Sentenced To Eternal Life"

"The War Machine Embodiment"

"The Warrior's Infinite Opus"

"Quest For The Trinity"

"Forged In The Phlegethon" (Ft. guest vocals from original drummer Eric Brown of Nekrogoblikon)

"Cursed Unholy"















