Новый ЕР INFERI выйдет осенью



Девятого октября INFERI выпустят новый ЕР, Of Sunless Realms:



"The Abhorrent Art"

"Eldritch Evolution"

"Spellbound Unearthed Terror"

"The Summoning"

"Aeons Torn"







