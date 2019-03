сегодня



Видео с текстом от M.I.GOD.



Немецкая команда M.I.GOD. опубликовала официальное видео с текстом на песню "The Solitary Ghost", взятую из концептуальной работы "Specters On Parade", выпущенной в феврале 2019 года.



Трек-лист:



"Vertigo"

"The Solitary Ghost"

"Tongues Of Poison"

"We All Belong To The Dark"

"Embracing The Neon"

"Titans Of The Void"

"The Sleeping Cruelty"

"Atelier Macabre"

"Specters On Parade"

"Sonata In Tenebris (Interlude I)"

"Tears Of Today"

"What's Your Favorite Scourge"

"Chances"

"The Call"

"Weight Of A Million Souls"

"Cluster (Interlude II)"

"Bound To A Daydream"

"Between The Devil And The Deep Blue Sea"

"The Threshold"

"Terminus Life"

"I Feed You My Love"













