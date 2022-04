сегодня



Новое видео M.I.GOD.



"Chances", новое видео группы M.I.GOD., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Specters On Parade".



Трек-лист:



"Vertigo"

"The Solitary Ghost"

"Tongues Of Poison"

"We All Belong To The Dark"

"Embracing The Neon"

"Titans Of The Void"

"The Sleeping Cruelty"

"Atelier Macabre"

"Specters On Parade"

"Sonata In Tenebris (Interlude I)"

"Tears Of Today"

"What's Your Favorite Scourge"

"Chances"

"The Call"

"Weight Of A Million Souls"

"Cluster (Interlude II)"

"Bound To A Daydream"

"Between The Devil And The Deep Blue Sea"

"The Threshold"

"Terminus Life"

"I Feed You My Love"







+0 -0



просмотров: 72