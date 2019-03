сегодня



Новая песня UNDEAD PROPHECIES



"Suffocated / Vanity", новая песня группы UNDEAD PROPHECIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sempiternal Void, выход которого запланирован на этот месяц:



“I Summon Demons”

“Suffocated / Vanity”

“Insidious Manipulations”

“The Souls I Haunt”

“Unholy Entity”

“Devoured”

“Circle Of Conspiracy”

“Above The Claws Of Doom”

“Throne Of Void”

“Warhead”













