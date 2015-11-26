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Undead Prophecies

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Новое видео UNDEAD PROPHECIES



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"I Summon Demons", новое видео группы UNDEAD PROPHECIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sempiternal Void", выпущенного на Listenable Records.

Трек-лист:

“I Summon Demons”
“Suffocated / Vanity”
“Insidious Manipulations”
“The Souls I Haunt”
“Unholy Entity”
“Devoured”
“Circle Of Conspiracy”
“Above The Claws Of Doom”
“Throne Of Void”
“Warhead”

UNDEAD PROPHECIES Premier






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