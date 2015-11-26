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Новое видео UNDEAD PROPHECIES



"I Summon Demons", новое видео группы UNDEAD PROPHECIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sempiternal Void", выпущенного на Listenable Records.



Трек-лист:



“I Summon Demons”

“Suffocated / Vanity”

“Insidious Manipulations”

“The Souls I Haunt”

“Unholy Entity”

“Devoured”

“Circle Of Conspiracy”

“Above The Claws Of Doom”

“Throne Of Void”

“Warhead”















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