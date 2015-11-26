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Альбом SKOLD доступен для прослушивания
SKOLD пятого апреля 2019 в диджипаке и в варианте лимитированного винила выпустили новую на тот момент пластинку "Never Is Now".
Трек-лист:
01. Never Is Now
02. Small World
03. Pharmaceuticals
04. Roses
05. Please Remain Calm
06. Ravenous
07. In Another Life
08. This Is The End
09. Idle Hands
10. Temple Of Rage
11. Be Brave
12. American Bluff
13. This Is What You Get
14. Insatiable
15. And So
Послушать, какой она получилась, можно ниже.
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Saxon9
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