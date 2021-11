сегодня



Альбом SKOLD доступен для прослушивания



SKOLD пятого апреля 2019 в диджипаке и в варианте лимитированного винила выпустили новую на тот момент пластинку "Never Is Now".



Трек-лист:



01. Never Is Now



02. Small World



03. Pharmaceuticals



04. Roses



05. Please Remain Calm



06. Ravenous



07. In Another Life



08. This Is The End



09. Idle Hands



10. Temple Of Rage



11. Be Brave



12. American Bluff



13. This Is What You Get



14. Insatiable



15. And So



Послушать, какой она получилась, можно ниже.

NEVER IS NOW by SKOLD













