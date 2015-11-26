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Skold

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Альбом SKOLD доступен для прослушивания



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SKOLD пятого апреля 2019 в диджипаке и в варианте лимитированного винила выпустили новую на тот момент пластинку "Never Is Now".

Трек-лист:

01. Never Is Now

02. Small World

03. Pharmaceuticals

04. Roses

05. Please Remain Calm

06. Ravenous

07. In Another Life

08. This Is The End

09. Idle Hands

10. Temple Of Rage

11. Be Brave

12. American Bluff

13. This Is What You Get

14. Insatiable

15. And So

Послушать, какой она получилась, можно ниже.



Former MARILYN MANSON Multi-Instrumentalist TIM SKГ–LD Returns With New SKOLD Album,




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saxon9


28 ноя 2021, 16:36		Тим - молодец. Но особый респект за Shotgun Messiah. Вот там настоящий отрыв был


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