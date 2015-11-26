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Skold

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Новая песня SKOLD



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“Dirty Horizon", новая песня группы SKOLD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Dies Irae, выход которого запланирован на этот год:

"Dirty Horizon"    
"Unspoken"    
"The End Is Near"    
"Terrified"    
"Love Is A Disease"    
"This Is The Way"    
"Silicon Dreams"
"As Above So Below"    
"Kill Yourself"    
"Goodbye"

SKOLD Feat. Industrial Metal Producer/Multi-Instrumentalist TIM SKOLD Announce Dies Irae Album; "Dirty Horizon" Single Streaming



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