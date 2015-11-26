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Новая песня SKOLD
“Dirty Horizon", новая песня группы SKOLD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Dies Irae, выход которого запланирован на этот год:
"Dirty Horizon"
"Unspoken"
"The End Is Near"
"Terrified"
"Love Is A Disease"
"This Is The Way"
"Silicon Dreams"
"As Above So Below"
"Kill Yourself"
"Goodbye"
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