сегодня



Новая песня SKOLD



“Dirty Horizon", новая песня группы SKOLD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Dies Irae, выход которого запланирован на этот год:



"Dirty Horizon"

"Unspoken"

"The End Is Near"

"Terrified"

"Love Is A Disease"

"This Is The Way"

"Silicon Dreams"

"As Above So Below"

"Kill Yourself"

"Goodbye"







+0 -0



просмотров: 343