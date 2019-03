сегодня



Сборник синглов SLADE выйдет весной



31 марта BMG выпустят сборник синглов SLADE, "Feel The Noize - The Singlez Box", в который войдут три британских номера один ("Coz I Luv You", "Take Me Bak 'Ome", "Mama Weer All Crazee Now", "Cum On Feel The Noize" and "Skweeze Me Pleeze Me"), три сингла, занимавшие второе место ("Gudbuy T'Jane", "My Friend Stan" and "Far Far Away"), а также бронзовый "Everyday". Издание будет также включать сингл 1981 "Night Starvation", ранее не выходивший в формате 7".



Трек-лист:



01. Coz I Luv You / My Life Is Natural (France)



02. Take Me Bak 'Ome / Wonderin' Y (Germany)



03. Mama Weer All Crazee Now / Man Who Speeks Evil (France)



04. Gudbuy T'Jane / I Won't Let It 'appen Agen (Germany)



05. Cum On Feel The Noize / I'm Mee I'm Now And That's Orl (Italy)



06. Skweeze Me, Pleeze Me / Kill 'em At The Hot Club Tonite (France)



07. My Friend Stan / My Town (Spain)



08. Everyday / Good Time Gals (Belgium)



09. Far Far Away / O.K. Yesterday Was Yesterday (France)



10. Night Starvation / When I'm Dancin' I Ain't Fightin' (UK)



* Country of origin for each single sleeve in brackets



















