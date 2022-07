сегодня



Нереализованные концертные записи SLADE выйдут осенью



Девятого сентября BMG выпустят бокс-сет SLADE , All The World Is A Stage, в который войдет пять дисков, три из которых ранее никогда не выпускались.



Slade Alive!

1. Hear Me Calling

2. In Like A Shot From My Gun

3. Darling Be Home Soon

4. Know Who You Are

5. Keep On Rocking

6. Get Down And Get With It

7. Born To Be Wild



Slade On Stage

1. Rock 'n' Roll Preacher

2. When I'm Dancin' I Ain't Fightin'

3. Take Me Bak 'Ome

4. Everyday

5. Lock Up Your Daughters

6. We'll Bring The House Down

7. A Night To Remember

8. Gudbuy T'Jane

9. Mama Weer All Crazee Now

10. You'll Never Walk Alone



Alive! At Reading

(New Audio)

1. Take Me Bak 'Ome

2. When I'm Dancin' I Ain't Fightin'

3. Wheels Ain't Coming Down

4. (Medley) Somethin' Else/Pistol Packin' Mama/

Instrumental Jam/Keep It Rockin'

5. You'll Never Walk Alone (Noddy Holder & Crowd Version)

6. Mama Weer All Crazee Now

7. Get Down And Get With It

8. Merry Xmas Everybody (Crowd Version)

9. Cum On Feel The Noize

10. Born To Be Wild



Live At The New Victoria

(New Audio)

1. Them Kinda Monkeys Can't Swing

2. The Bangin' Man

3. Gudbuy T'Jane

4. Far Far Away

5. Thanks For The Memory (Wham Bam Thank You

Mam)

6. How Does It Feel

7. Just A Little Bit

8. Everyday

9. OK Yesterday Was Yesterday

10. Raining In My Champagne

11. Let The Good Times Roll

12. Mama Weer All Crazee Now



Live At The Hucknall Miner's Welfare Club

(New Audio)

1. Dizzy Mamma

2. Night Starvation

3. Take Me Bak 'Ome

4. Wheels Ain't Coming Down

5. Lemme Love Into Ya

6. Everyday

7. Somethin' Else

8. Purple Haze

9. Pistol Packin' Mama

10. Keep A Rollin'

11. When I'm Dancin' I Ain't Fightin'

12. Gudbuy T'Jane

13. Get Down And Get With It

14. You'll Never Walk Alone

15. Mama Weer All Crazee Now

16. Merry Xmas Everybody

17. I'm A Rocker

18. Born To Be Wild







