Новый сингл ANTROPOMORPHIA

"Luciferian Tempest", новый сингл группы ANTROPOMORPHIA, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Merciless Savagery", выход которого запланирован на 5 апреля лейблом Metal Blade Records.
Трек-лист:
“Merciless Savagery”
“Requiem Diabolica”
“Womb Ov Thorns”
“Cahtedral Ov Tombs”
“Apocalyptic Scourge”
“Wailing Chorus Ov The Damned”
“Luciferian Tempest”
“The Darkest Light”
“Unsettling Voices”
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