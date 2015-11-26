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Antropomorphia

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28 мар 2019 : 		 Новый сингл ANTROPOMORPHIA

8 мар 2019 : 		 Новое видео ANTROPOMORPHIA

19 фев 2019 : 		 Новая песня ANTROPOMORPHIA

5 дек 2018 : 		 ANTROPOMORPHIA в студии

25 фев 2017 : 		 Новое видео ANTROPOMORPHIA

7 фев 2017 : 		 Новая песня ANTROPOMORPHIA

19 янв 2017 : 		 Новая песня ANTROPOMORPHIA

7 сен 2016 : 		 ANTROPOMORPHIA приступили к записи

29 янв 2016 : 		 Новая песня ANTROPOMORPHIA

30 окт 2014 : 		 Две версии клипа ANTROPOMORPHIA

11 сен 2014 : 		 Новая песня ANTROPOMORPHIA

31 июл 2014 : 		 Новая песня ANTROPOMORPHIA

3 мар 2014 : 		 Название нового альбом ANTROPOMORPHIA

29 мар 2013 : 		 ANTROPOMORPHIA нашли гитариста

17 мар 2013 : 		 Новый альбом ANTROPOMORPHIA будет запрещён в Германии?

17 окт 2012 : 		 Новое видео ANTROPOMORPHIA

25 сен 2012 : 		 Новая песня ANTROPOMORPHIA

19 сен 2012 : 		 Детали нового альбома ANTROPOMORPHIA

24 июл 2012 : 		 ANTROPOMORPHIA на METAL BLADE RECORDS

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Новый сингл ANTROPOMORPHIA



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"Luciferian Tempest", новый сингл группы ANTROPOMORPHIA, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Merciless Savagery", выход которого запланирован на 5 апреля лейблом Metal Blade Records.

Трек-лист:

“Merciless Savagery”
“Requiem Diabolica”
“Womb Ov Thorns”
“Cahtedral Ov Tombs”
“Apocalyptic Scourge”
“Wailing Chorus Ov The Damned”
“Luciferian Tempest”
“The Darkest Light”
“Unsettling Voices”

ANTROPOMORPHIA Launch вЂњLuciferian TempestвЂќ Single








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