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Новый сингл ANTROPOMORPHIA



"Luciferian Tempest", новый сингл группы ANTROPOMORPHIA, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Merciless Savagery", выход которого запланирован на 5 апреля лейблом Metal Blade Records.



Трек-лист:



“Merciless Savagery”

“Requiem Diabolica”

“Womb Ov Thorns”

“Cahtedral Ov Tombs”

“Apocalyptic Scourge”

“Wailing Chorus Ov The Damned”

“Luciferian Tempest”

“The Darkest Light”

“Unsettling Voices”



















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