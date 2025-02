сегодня



Новое видео ANTROPOMORPHIA



Cancerous Bane, новое видео ANTROPOMORPHIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Devoid Of Light, релиз которого намечен на 16 мая:



“The Withering Stench Of Hope”

“Devoid Of Light”

“Funeral Throne”

“In Writhing Rapture”

“Cancerous Bane”

“Unending Hunt”

“Ash Drapes The Earth”

“In The Shade Of The Devil’s Horns”

“Triumphant Death” http://www.antropomorphia-official.com/







