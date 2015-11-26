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Новая песня THE BRINK



"Save Goodbye", новая песня группы THE BRINK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Nowhere To Run", выход которого запланирован на 17 мая на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Little Janie"

"Break These Chains"

"Never Again"

"Save Goodbye"

"Take Me Away"

"One Night Only"

"Wish"

"Said And Done"

"Fairytale"

"Don’t Count Me Out"

"Nothing To Fear"

"No Way Back"

"Are You With Me"

"Burn"















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