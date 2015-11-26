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The Brink

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Новое видео THE BRINK



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"Are You With Me", новое видео британской рок-группы THE BRINK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Nowhere To Run", выходящего 17 мая на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Little Janie"
"Break These Chains"
"Never Again"
"Save Goodbye"
"Take Me Away"
"One Night Only"
"Wish"
"Said And Done"
"Fairytale"
"Don’t Count Me Out"
"Nothing To Fear"
"No Way Back"
"Are You With Me"
"Burn"

THE BRINK Debut







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