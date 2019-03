сегодня



Новая песня LORD DYING



"Freed From The Pressures Of Time", новая песня группы LORD DYING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mysterium Tremendum", выход которого запланирован на 26 апреля на Entertainment One (eOne).



Трек-лист:



"Envy The End"

"Tearing At The Fabric Of Consciousness"

"Nearing The End Of The Curling Worm"

"The End Of Experience"

"Exploring Inward"

"Severed Forever"

"Even The Darkness Went Away"

"Freed From The Pressures Of Time"

"Lacerated Psyche"

"Split From A World Within/Devoid Of Dreams/Death The Final Loneliness"

"Saying Goodbye To Physical Form"















