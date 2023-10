сегодня



Новое видео LORD DYING



"I Am Nothing I Am Everything" , новое видео группы LORD DYING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Clandestine Transcendence, релиз которого намечен на 19 января на MNRK Heavy:



"The Universe Is Weeping"

"I Am Nothing I Am Everything"

"Unto Becoming"

"Final Push Into The Sun"

"Dancing On The Emptiness"

"Facing The Incomprehensible"

"A Brief Return To Physical Form"

"A Bond Broken By Death"

"Break In The Clouds (In The Darkness Of Our Minds)"

"Soul Metamorphosis"

"Swimming In The Absence"

"The Endless Road Home"







