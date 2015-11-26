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John Paul Jones

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|||| 31 мар 2019

JOHN PAUL JONES выступил с участниками SONIC YOUTH



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28 марта состоялось выступление басиста LED ZEPPELIN John'a Paul'a Jones'a на единственном концерте в лондонском 100 Club. К нему присоединились участники SONIC YOUTH Thurston Moore и Steve Noble. Мероприятие было благотворительным концертом для Resonance 104.4 FM, лондонской некоммерческой радиостанции, специализирующейся на искусстве.

Как сообщают Led Zeppelin News, у концерта не было сет-листа, и музыканты просто импровизировали.



LED ZEPPELIN






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