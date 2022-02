сегодня



Басист LED ZEPPELIN записал новую версию "When The Levee Breaks" с 17 музыкантами



John Paul Jones перезаписал классическую песню Led Zeppelin 1971 года "When The Levee Breaks" с помощью 17 музыкантов со всего мира, включая гитариста Derek'a Trucks'a, барабанщика Stephen'a Perkins'a, гармониста Ben'a Lee, певицу Susan Tedeschi, певицу Elle Márjá Eira, слайд-гитариста Keith'a Secola'у и вокалистку Mihirangi.



Себастьян Робертсон (который также играет на гитаре в песне) и Марк Джонсон создали видео и новую версию в рамках инициативы Playing for Change’s Song Around the World.



Все средства, полученные от реализации песни, пойдут на благотворительные цели партнёров Peace Through Music, включая Conservation International, American Rivers, WWF, Reverb и фонд Playing For Change.



Песня "When the Levee Breaks" была написана Канзасом Джо Маккоем и Мемфис Минни через два года после Великого наводнения на Миссисипи 1927 года. Led Zeppelin представили эту блюзовую песню новому поколению, исполнив её на альбоме Led Zeppelin "IV".



Себастьян Робертсон дал свои комментарии:



«Если посмотреть на "When The Levee Breaks" через призму создания песни для привлечения внимания к ключевым экологическим организациям, то это действительно похоже на призыв к справедливому решению проблем климата. Воющие гитары, гармоника и вокал — всё это в гармонии для Матери-Земли».

Джонсон добавил:



«Это эпическая и мощная песня как в лирическом, так и в музыкальном плане, и вы чувствуете убеждённость и настойчивость, которые необходимы миру, чтобы вместе, как человечество, противостоять этим климатическим проблемам».

Песня "When The Levee Breaks" не была постоянной частью концертного репертуара Led Zeppelin. Они исполняли её только на нескольких концертах в январе 1975 года и ещё раз во время введения их в Зал славы рок-н-ролла в 1995 году. Но Джон Пол Джонс возродил песню на многих своих сольных концертах в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Когда Джонсон и Робертсон начали обрисовывать свое видение нового исполнения, они почувствовали, что Джонс захочет внести свой вклад.



Робертсон продолжил:



«Всё началось с мечты. Одержимость Led Zeppelin на протяжении всей жизни и стремление воплотить невозможное. Затем я обратился к его замечательному менеджеру Эдриану Моллою, разработал план и показал демо-запись, которая заинтересовывала Джона. Остальное, как говорится, уже история».



В интервью Rolling Stone по электронной почте John Paul Jones сказал, что решение принять участие в проекте было простым:



«Это важное дело, и мне очень понравилось то, что делают Себастьян и команда. Все видео отлично сделаны, и их приятно смотреть».



Он также считает, что песня звучит сегодня не менее актуально, чем раньше:



«Кажется, что мало что изменилось с 1927 года или даже с 2005 года, когда случился ураган Катрина. Это по-прежнему очень сильный трек, как в музыкальном, так и в лирическом плане».



Jones записал свои партии в здании оранжерейного типа в Королевском ботаническом саду в Англии. Он добавил:



«Я уже знал эту партию, хотя и в другой последовательности! Я также сыграл основной рифф на октаву ниже, что позволило ему лучше звучать».







