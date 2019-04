сегодня



Новое видео CHAOS MAGIC



Frontiers Music Srl 14 июня выпустят новый альбом группы CHAOS MAGIC, получивший название "FuryBorn". Видео на песню "Like Never Before", в записи которой принимал участие фронтмен EVERGREY Tom Englund, доступно ниже.



Трек-лист:



"You Will Breathe Again"

"Furyborn" (Feat. Tom Englund)

"Like Never Before"

"Beware Of Silent Waters" (Feat Mistheria)

"Falling Again" (Feat. Nasson)

"Bravely Beautiful" (Feat. Ailyn)

"Throw Me To The Wolves"

"I’d Give It All"

"Path Of The Brave" (Feat. Ronnie Romero)

"My Affliction"

"I’m Your Cancer"















