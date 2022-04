сегодня



Новое видео CHAOS MAGIC



"Emerge", новое видео группы CHAOS MAGIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Emerge", выходящего на Frontiers Music:



1. Emerge

2. Beneath Your Skin

3. The Impossible

4. Garden Of Winter (Feat. Elina Siirala)

5. Hearts Gone Dark

6. Beyond The Silence

7. Days Of Lions

8. In The Depth Of Night

9. Victims Of Our Heaven

10. When If Not Today

11. What’s Your Fuel

12. Hearts Gone Dark ft. Jake E. (Digital Bonus Track)







