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Tanagra

США

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10 апр 2019 : Новая песня TANGARA



сегодня



Новая песня TANGARA



"Sydria", новая песня группы TANAGRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Meridiem, выход которого запланирован на 26 апреля на Spotify, CD Baby, iTunes, Amazon:



“Meridiem”

“Sydria”

“Etheric Alchemy”

“Silent Chamber”

“Hidden Hand”

“Across The Ancient Desert”

“Witness”















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