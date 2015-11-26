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Tanagra

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10 апр 2019 : 		 Новая песня TANGARA

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Новая песня TANGARA



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"Sydria", новая песня группы TANAGRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Meridiem, выход которого запланирован на 26 апреля на Spotify, CD Baby, iTunes, Amazon:

“Meridiem”
“Sydria”
“Etheric Alchemy”
“Silent Chamber”
“Hidden Hand”
“Across The Ancient Desert”
“Witness”

PortlandвЂ™s TANGARA Unveil вЂњSydriaвЂќ Single






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