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Новая песня TANGARA
"Sydria", новая песня группы TANAGRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Meridiem, выход которого запланирован на 26 апреля на Spotify, CD Baby, iTunes, Amazon:
“Meridiem”
“Sydria”
“Etheric Alchemy”
“Silent Chamber”
“Hidden Hand”
“Across The Ancient Desert”
“Witness”
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