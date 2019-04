Видео с текстом от ORIGIN

сегодня



"Infestation", новое видео с текстом группы ORIGIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Abiogenesis - A Coming Into Existence", выходящего 3 мая на Agonia Records.



Трек-лист:



Abiogenesis

"Insanity" *

"Mauled" **

"Autopsied Alive" **

"Spastic Regurgitation" *

"Bleed As Me" *

"Mind Asylum" *

"Infestation" *

"Murderer" **



A Coming Into Existence

"Lethal Mainpulation The Bone Crusher Chronicles" ***

"Sociocide" ***

"Manimal Instincts" ***

"Inner Reflections The Pain From Within" ***



* Necrotomy (pre-Origin) 1990-91

**Thee Abomination (pre-Origin) 1992-93

*** Origin 1997-98















