Новое видео ORIGIN



"Chaosmos", новое видео группы ORIGIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Chaosmos", выход которого запланирован на третье июня на Nuclear Blast (World excluding Europe) и Agonia Records (Europe) в следующих вариантах:



- CD Jewel

- Vinyl

- Orange & Blue Galaxy (Limited to 1000)

- Orange Swirl (Decibel Magazine exclusive limited to 200)

- Orange Tinted Cassette (Limited to 200)



Трек-лист:



"Ecophagy"

"Chaosmos"

"Cogito Tamen Non Sum"

"Panoptical"

"Decolonizer"

"Cullscape"

"Nostalgia for Oblivion"

"Heat Death"







