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Группа BILL'a WARD'a DAY OF ERRORS начнёт запись в этом месяце



Группа DAY OF ERRORS, основанная барабанщиком BLACK SABBATH Bill'ом Ward'ом, отправится в студию в этом месяце для записи новой музыки.























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