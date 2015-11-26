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Day of Errors

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Группа BILL'a WARD'a DAY OF ERRORS начнёт запись в этом месяце



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Группа DAY OF ERRORS, основанная барабанщиком BLACK SABBATH Bill'ом Ward'ом, отправится в студию в этом месяце для записи новой музыки.



BILL WARD








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