Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео RAMMSTEIN
70
TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са...
37
Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании...
36
Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з...
29
SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н...
20
все новости группы
Day of Errors
США
-
-
9 апр 2019
:
Группа BILL'a WARD'a DAY OF ERRORS начнёт запись в этом месяце
22 ноя 2017
:
DAY OF ERRORS выпустили новые треки
30 окт 2017
:
BILL WARD хочет выпустить новый материал DAY OF ERRORS до тура
30 июн 2016
:
DAY OF ERRORS в 'Ultimate Jam Night'
27 июн 2016
:
Бывший барабанщик BLACK SABBATH отыграл первый концерт с DAY OF ERRORS
7 июн 2016
:
Бывший барабанщик BLACK SABBATH в DAY OF ERRORS
сегодня
Группа BILL'a WARD'a
DAY OF ERRORS
начнёт запись в этом месяце
Группа DAY OF ERRORS, основанная барабанщиком BLACK SABBATH Bill'ом Ward'ом, отправится в студию в этом месяце для записи новой музыки.
+2
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 353
1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).