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все новости группы
Day of Errors
США
-
-
2 ноя 2020
:
DAY OF ERRORS перезаписали "Ghost Train"
29 окт 2019
:
Новая песня DAY OF ERRORS
24 окт 2019
:
Новое видео с текстом проекта DAY OF ERRORS с барабанщиком BLACK SABBATH
22 окт 2019
:
Новая песня DAY OF ERRORS
9 апр 2019
:
Группа BILL'a WARD'a DAY OF ERRORS начнёт запись в этом месяце
22 ноя 2017
:
DAY OF ERRORS выпустили новые треки
30 окт 2017
:
BILL WARD хочет выпустить новый материал DAY OF ERRORS до тура
30 июн 2016
:
DAY OF ERRORS в 'Ultimate Jam Night'
27 июн 2016
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Бывший барабанщик BLACK SABBATH отыграл первый концерт с DAY OF ERRORS
7 июн 2016
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Бывший барабанщик BLACK SABBATH в DAY OF ERRORS
2 ноя 2020
DAY OF ERRORS
перезаписали "Ghost Train"
Трио DAY OF ERRORS, основанное бывшим барабанщиком BLACK SABBATH Bill'ом Ward'ом, перезаписало трек "Ghost Train", изначально выпущенный в прошлом году.
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Red One
2 ноя 2020, 20:11
Вокалист дурацкий этот конечно. А песня нелохая, но сырая пипец.
И буквально потрясло отстутствие просмотров на канале Билла
grgr
2 ноя 2020, 22:06
..Вокалист дурацкий, песня сырая (аж пипец(!))... Но, бля, удручает, почему никто не смотрит этого непризнанного гения. Он же такой душка, ёпт.
father
2 ноя 2020, 22:16
Наглядный пример того, как деградирует музыкант, если выпадает из обоймы. Насколько Тони и Оззи звучат современно, настолько дерьмово и нафталиново звучит то, что пытается делать Билл.
Red One
3 ноя 2020, 00:17
Душка и песня здесь не причём, чисто по закону инерции у музыканта хэви-метал группы №1 alltime должно быть более 1000 просмотров за год.
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просмотров: 997
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Red One
И буквально потрясло отстутствие просмотров на канале Билла
grgr
father
Red One
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).