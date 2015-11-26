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Day of Errors

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2 ноя 2020 : 		 DAY OF ERRORS перезаписали "Ghost Train"

29 окт 2019 : 		 Новая песня DAY OF ERRORS

24 окт 2019 : 		 Новое видео с текстом проекта DAY OF ERRORS с барабанщиком BLACK SABBATH

22 окт 2019 : 		 Новая песня DAY OF ERRORS

9 апр 2019 : 		 Группа BILL'a WARD'a DAY OF ERRORS начнёт запись в этом месяце

22 ноя 2017 : 		 DAY OF ERRORS выпустили новые треки

30 окт 2017 : 		 BILL WARD хочет выпустить новый материал DAY OF ERRORS до тура

30 июн 2016 : 		 DAY OF ERRORS в 'Ultimate Jam Night'

27 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик BLACK SABBATH отыграл первый концерт с DAY OF ERRORS

7 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик BLACK SABBATH в DAY OF ERRORS
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|||| 2 ноя 2020

DAY OF ERRORS перезаписали "Ghost Train"



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Трио DAY OF ERRORS, основанное бывшим барабанщиком BLACK SABBATH Bill'ом Ward'ом, перезаписало трек "Ghost Train", изначально выпущенный в прошлом году.

BLACK SABBATH Drummer BILL WARD's DAY OF ERRORS Reissue



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Red One


2 ноя 2020, 20:11		Вокалист дурацкий этот конечно. А песня нелохая, но сырая пипец.
И буквально потрясло отстутствие просмотров на канале Билла

grgr


2 ноя 2020, 22:06		..Вокалист дурацкий, песня сырая (аж пипец(!))... Но, бля, удручает, почему никто не смотрит этого непризнанного гения. Он же такой душка, ёпт.

father


2 ноя 2020, 22:16		Наглядный пример того, как деградирует музыкант, если выпадает из обоймы. Насколько Тони и Оззи звучат современно, настолько дерьмово и нафталиново звучит то, что пытается делать Билл.

Red One


3 ноя 2020, 00:17		Душка и песня здесь не причём, чисто по закону инерции у музыканта хэви-метал группы №1 alltime должно быть более 1000 просмотров за год.


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просмотров: 997

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