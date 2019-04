все новости группы











DAVID HASSELHOFF запишет несколько тяжёлых песен



DAVID HASSELHOFF в интервью Deutsche Presse-Agentur сообщил, что он «записывает несколько тяжёлых песен для нового альбома». 66-летняя звезда "Baywatch" и "Knight Rider":



«Ну а почему бы и нет? У меня пока нет названия альбома, но читать следует как "всё приемлемо". Я делаю всё. Потому что могу. Потому что хочу!»



Hasselhoff успешен в Германии и соседней Австрии, где его дебютная пластинка "Night Rocker" неожиданно попала на первое место. Второй и третий альбомы — "Lovin' Feelings" и "Looking For Freedom" — попадали в пятёрку лучших в Западной Германии и были популярны и в Восточной. Сингл "Looking For Freedom" достиг первой строчки в чартах Германии и был хорошо встречен по обе стороны Стены.



В 2014 году его пригласили на фестиваль Nova Rock, где он выступал после IRON MAIDEN. В интервью Kurier.at он сказал: «Мне нравятся IRON MAIDEN и METALLICA. Я люблю слушать такую музыку».











