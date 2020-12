сегодня



DAVID HASSELHOFF : «Да я с детства за METALLICA и IRON MAIDEN!»



DAVID HASSELHOFF в беседе с Consequence Of Sound рассказал о недавно выпущенной с CUESTACK песни "Through The Night":



«По правде говоря, я сделал это, потому что всё происходило на моих глазах и было весело. И потому что [член CUESTACK и VFX-дизайнер] Martin [Kames] проделал такую потрясающую работу на двух моих последних концертах — он сделал все фоновые сцены — это просто снесло мне крышу. И [гитарист CUESTACK] Bernth [Brodträger] также поразил меня до глубины души. И они прислали мне этот трек.



Я узнал на лейбле, что у меня есть и фанаты-металлисты, что меня невероятно повеселило. Как-то я посмотрел в зал [на одном из моих шоу], увидел несколько парней из этой тусовки и подумал: "Ух ты!" И я сделал песню под названием "True Survivor" для "Kung Fury". Я сделал [кавер-версию песни Дэвида Боуи] "Heroes" с Тайлером Бейтсом — это было очень круто, настоящий хард-рок.



Я большой поклонник METALLICA. Я фанат IRON MAIDEN, и я как-то выступал после IRON MAIDEN на фестивале под названием Nova Rock [в 2014 году]. Можете посмотреть. И я тогда подумал: "Я буду играть после IRON MAIDEN — всю мою сладенькую попсу!" На них собралось около 130 000 человек. И я подумал, что 100 000 уйдут, но мне останется 30 000. Никто не ушёл. Все пришли посмотреть на меня. Это было потрясающе. И даже IRON MAIDEN тусовались и смотрели мой сет.



У всех было детство, и все вырастают, но продолжают петь песни, которые помнят с детства. Мои песни, может быть, и не самые лучшие в мире, но они великолепны, когда тебе от 8 до 18 лет, и они помнят их.



И поэтому я сделал своеобразный реверанс в сторону тяжёлого металла, потому что я его слушаю. Я люблю хард-рок. Я выпустил альбом [в прошлом году] под названием "Open Your Eyes", который был альбомом кавер-версий 80-х — JESUS AND MARY CHAIN, ECHO & THE BUNNYMEN, "Lips Like Sugar". И я тогда подумал: "Вау, а это ведь отличные песни". И [песня] "Open Your Eyes" от THE LORDS OF NEW CHURCH содержит действительно невероятный текст, который так актуален для сегодняшнего дня: "Открой глаза на ложь прямо перед собой". И я записал всё это, потому что оно оказалось невероятно актуальным.



И то же самое произошло с "Through the Night". Я закончил работу с Bernth'ом над текстом и сказал: "Эти слова ничего не значат для меня". Мне нужно было заявить что-то из серии "You'll Never Walk Alone", одной из величайших песен: "Walk on the wind/ Walk on the rain/ Though your dreams be throwed and blown/ Walk on, walk on". Я жил этим долгое время. Первая книга, которую я прочитал, была "Да, я могу" Сэмми Дэвиса-младшего. Она очень повлияла на меня. Так что я вроде как взял себе этот девиз и эту мантру. И я очень смеялся над Дэвидом Хассельхоффом, который вдруг увлёкся хэви-металлом, ведь так легко написать что-нибудь негативное.



Но всё, что я сделал, — это песня для друга, которого я любил, и я считаю, что она получилась великолепной. Я доволен этой песней, и мы посмотрим, что будет дальше. Если мы продадим 10 копий — значит, десять. Если 10 000 или 100 000 — так тому и быть. Но я знаю, что, вероятно, в конце концов я сыграю песню "Though the Night" на концерте, и люди отреагируют на неё, возможно, позитивно. Мне ещё предстоит американское турне, но я гастролировал по всей Европе, и люди знают мою музыку. Это очень странно. И в Германии, Австрии и Швейцарии — они знают мою музыку. У меня на стене висят 35 золотых и платиновых пластинок. Я просто никогда не останавливался, и я всё ещё в деле!»













