Новое видео OSIAH



Британская дэткор команда OSIAH представила видео на песню "Ascension", которая будет включена в выходящий третьего мая на Unique Leader Records альбом Kingdom Of Lies:



"Return To The Old World"

"The Western Star"

"Abattoir"

"Reflections Of A Monster"

"Awakening"

"Ascension"

"Hellborn"

"Telluric Necromancy"

"The March"

"Red Hue Upon A Lunar Equinox"

"The Eastern Star (Convulvulus)"















