Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 70
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 45
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
[= ||| все новости группы



*

Osiah

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |
|||| сегодня

Новое видео OSIAH



*
zoom
*
* *
Британская дэткор команда OSIAH представила видео на песню "Ascension", которая будет включена в выходящий третьего мая на Unique Leader Records альбом Kingdom Of Lies:

"Return To The Old World"
"The Western Star"
"Abattoir"
"Reflections Of A Monster"
"Awakening"
"Ascension"
"Hellborn"
"Telluric Necromancy"
"The March"
"Red Hue Upon A Lunar Equinox"
"The Eastern Star (Convulvulus)"

OSIAH Premiers "Ascension" Music Video






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 119

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом