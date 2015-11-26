Новое видео OSIAH

Британская дэткор команда OSIAH представила видео на песню "Temporal Punishment", которая будет включена в выходящий третьего мая на Unique Leader Records альбом Kingdom Of Lies:
"Return To The Old World"
"The Western Star"
"Abattoir"
"Reflections Of A Monster"
"Awakening"
"Ascension"
"Hellborn"
"Telluric Necromancy"
"The March"
"Red Hue Upon A Lunar Equinox"
"The Eastern Star (Convulvulus)"
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