9 апр 2019



Музыканты DIO, L.A. GUNS, QUIET RIOT, BLACK SABBATH, SAIGON KICK, WAYSTED на альбоме бывшего басиста ALTARIA



Marko Pukkila, бывший басист Altaria и нынешний участник групп Stargazery / Shadow Tribe, десятого мая выпускает дебютную сольную работу Kiss My Cover, в записи которой принимали участие такие музыканты как Vinny Appice, Frankie Banali, Phil Lewis, Keri Kelli, Erik Turner, Rowan Robertson и многие другие. Для этого диска он собрал песни тех групп, которые оказали на него наибольшее влияние и сформировали его как музыканта:



"Dream Warriors" (Dokken)

"Dr. Feelgood" (Mötley Crüe)

"That Time Of Year" (Vinnie Vincent Invasion)

"Black Diamond" (KISS)

"Nightrain" (Guns N' Roses)

"And The Cradle Will Rock" (Van Halen)

"Tears Are Falling" (KISS)

"Rock N' Roll Children" (Dio)

"November Rain" (Guns N' Roses)

"I Don't Believe In Love" (Queensryche)

"Finish What Ya Started" (Van Halen)

"Just Like Paradise" (David Lee Roth)

"Pour Some Sugar On Me" (Def Leppard)

"Rock And Roll" (Led Zeppelin)

"Late Nights In Voodoo" (Buckcherry)



Пару композиций из этого релиза доступны для прослушивания.















+1 -1









просмотров: 154