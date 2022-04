сегодня



Новый альбом ALTARIA выйдет летом



ALTARIA выпустят новую работу, получившую название “Wisdom”, восьмого июля.



Трек-лист:



1. Wisdom

2. Diablo rojo

3. Without warning

4. Kissed by the flames

5. Power to heal

6. Sometimes

7. Victory of winter

8. History of times to come (2022)

9. Lost in time

10. Crimson rain





+1 -0



просмотров: 186