сегодня



CHRIS CAFFERY: «Сложно поверить, что прошло уже 25 лет с первой записи DOCTOR BUTCHER



Гитарист Savatage / Trans-Siberian Orchestra Chris Caffery опубликовал следующее сообщение:



«Сложно поверить, что прошло уже двадцать пять лет с момента выхода первой записи DOCTOR BUTCHER. Эта песня ('Help! Police?') была записана для демо. Ее писали я, Jon Oliva, Hal Patino и Gene Barnett. Она была записана в знаменитой студии Kajem и прошел минимум год после ее записи, когда мы смогли сделать полноценную работу. Думаю мне тогда было года 23, когда я написал эту музыку и записал это демо!»













+1 -0









просмотров: 191

