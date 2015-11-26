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Doctor Butcher

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CHRIS CAFFERY: «Сложно поверить, что прошло уже 25 лет с первой записи DOCTOR BUTCHER



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Гитарист Savatage / Trans-Siberian Orchestra Chris Caffery опубликовал следующее сообщение:

«Сложно поверить, что прошло уже двадцать пять лет с момента выхода первой записи DOCTOR BUTCHER. Эта песня ('Help! Police?') была записана для демо. Ее писали я, Jon Oliva, Hal Patino и Gene Barnett. Она была записана в знаменитой студии Kajem и прошел минимум год после ее записи, когда мы смогли сделать полноценную работу. Думаю мне тогда было года 23, когда я написал эту музыку и записал это демо!»

CHRIS CAFFERY - "Hard To Believe It's Been 25 Years Since The Release Of The Very First DOCTOR BUTCHER Record"





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