сегодня



Сборник DOCTOR BUTCHER доступен для прослушивания



Mark Christopher Garrett опубликовал сборник DOCTOR BUTCHER:



«Это детище Chris'a Caffrey и один из его первых проектов с вокалом Jon'a Oliva. Он уговорил в нем петь Jon'a после пяти бутылок Jack'a, затем пригласил Jon Osborne на ударные и так родилась эта группа. Демо-записи были опубликованы в 1993, многие из них вошли на полноформатный альбом следующего года, однако часть из них была заметно обрезана. Это расстроило и сбило с толку первых поклонников, поскольку некоторые из вырезанных треков уже звучали на местной радиостанции. Позже был выпущен демо-альбом, в который вошли некоторые из этих потерянных и отсутствующих композиций.



На этом сборнике, посвященном 30-летию Doctor Butcher, почти все песни собраны в одном месте, чтобы их можно было слушать в том виде, в котором они были задуманы. Собранные вместе, они представляют собой рок-оперу об индивидууме, который потерял веру в религию и человечество и начал совершать преступления. В итоге это приводит к его аресту, суду и кульминации — казни. Теперь впервые рок-опера « Doctor Butcher» может быть прослушана целиком».



Трек-лист:



"Freaks"

"A Living Hell"

"Dismissal Of Faith"

"Born Of The Board"

"Bridges"

"The Altar"

"Don't Talk To Me"

"Season Of The Witch"

"Reach Out And Torment Someone"

"Chester The Molester"

"Help Police"

"Innocent Victim"

"The Pictures Wild"

"Lost In The Dark"

"I Hate You Hate We All Hate"

"All For One, None For All"

"Juice"

"The Chair"

"Bridges" (acoustic bonus track - Chris Caffery vocals)

"Live Die Kill" (demo)







+0 -0



просмотров: 97