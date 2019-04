сегодня



Новая песня NAILS



"I Don't Want To Know You", , новая песня группы NAILS, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из нового сингла "Endless Resistance", в записи которого принимал участие Max Cavalera (SEPULTURA, SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY).



















