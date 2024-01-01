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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
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Nails

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|||| сегодня

Новая песня NAILS



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"Give Me The Painkiller", новая песня группы NAILS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Every Bridge Burning, релиз которого намечен на тридцатое августа на Nuclear Blast:

"Imposing Will"
"Punishment Map"
"Every Bridge Burning"
"Give Me The Painkiller"
"Lacking The Ability To Process Empathy"
"Trapped"
"Made Up In Your Mind"
"Dehumanized"
"I Can’t Turn It Off"
"No More Rivers To Cross"

NAILS Release New Single "Give Me The Painkiller"; Every Bridge Burning Album Due In August




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