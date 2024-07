сегодня



Новая песня NAILS



"Give Me The Painkiller", новая песня группы NAILS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Every Bridge Burning, релиз которого намечен на тридцатое августа на Nuclear Blast:



"Imposing Will"

"Punishment Map"

"Every Bridge Burning"

"Give Me The Painkiller"

"Lacking The Ability To Process Empathy"

"Trapped"

"Made Up In Your Mind"

"Dehumanized"

"I Can’t Turn It Off"

"No More Rivers To Cross"







