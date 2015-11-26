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Новый сингл KRYPTS



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"The Reek Of Loss", новая песня финской группы KRYPTS, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из альбома "Cadaver Circulation", выход которого запланирован на 31 мая на CD, виниле, кассете и в цифровом виде.

Трек-лист:

“Sinking Transient Waters”
“The Reek Of Loss”
“Echoes Emanate Forms”
“Mycelium”
“Vanishing”
“Circling The Between”

KRYPTS Announce Cadaver Circulation Album; вЂњThe Reek Of LossвЂќ Single Streaming





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