Новый сингл KRYPTS



"The Reek Of Loss", новая песня финской группы KRYPTS, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из альбома "Cadaver Circulation", выход которого запланирован на 31 мая на CD, виниле, кассете и в цифровом виде.



Трек-лист:



“Sinking Transient Waters”

“The Reek Of Loss”

“Echoes Emanate Forms”

“Mycelium”

“Vanishing”

“Circling The Between”





Cadaver Circulation by Krypts







