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Krypts

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Новый трек KRYPTS



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"Sinking Transient Waters", новая песня группы KRYPTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cadaver Circulation", выход которого запланирован на 31 мая на Dark Descent Records.

Альбом будет доступен на компакт-дисках, виниле, кассетах и в цифровом виде.

Трек-лист:

“Sinking Transient Waters”
“The Reek Of Loss”
“Echoes Emanate Forms”
“Mycelium”
“Vanishing”
“Circling The Between”

KRYPTS Streaming New Track вЂњSinking Transient WatersвЂќ







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