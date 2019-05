сегодня



NAD SYLVAN выпустит новую работу летом



NAD SYLVAN, известный по работе со STEVE'ом HACKETT'ом, выпустит новую пластинку, получившую название "The Regal Bastard", 5 июля на InsideOut Music. Альбом будет доступен в диджипаке с двумя бонус-треками, на виниле в разворотном конверте с CD и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"I Am The Sea"

"Oahu"

"Whoa (Always Been Without You)"

"Meet Your Maker"

"The Regal Bastard"

"Leave Me On These Waters"

"Honey I’m Home"

"Diva Time" (Bonus Track)

"The Lake Isle Of Innisfree" (Bonus Track)



«Для меня эта лучшая из трёх пластинок. Я искренне верю в то, что и фанаты её оценят. Быть может, она не настолько риффо-ориентированная, как прошлые, и я бы описал её как поп-музыку с прогом и с элементами ритм-н-блюза. Она очень изысканна, но идеально вписывается в мою стилистику. Я вокальный хамелеон, и вы всё это сможете услышать на альбоме. Это лучшее из возможного завершения трилогии».











