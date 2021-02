14 фев 2021



Новое видео NAD SYLVAN



“The Fisherman”,новое видео группы NAD SYLVAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Spiritus Mundi", выходящего в этом году:



“The Second Coming”

“Sailing To Byzantium”

“Cap And Bells”

“The Realists”

“The Stolen Child”

“To An Isle In The Water”

“The Hawk”

“The Witch And The Mermaid”

“The Fisherman”

“You’ve Got To Find A Way” (Bonus Track)

“To A Child Dancing In The Wind” (Bonus Track)







