Видео с текстом от CONQUEST



"The World has Gone to Hell", новое видео с текстом группы CONQUEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 7 июня на Dark Star Records / MVD / SONY.



Трек-лист:



"The World Has Gone To Hell"

"The Creator"

"New August"

"Hell To Pay"

"Black Skies"

"American Blood"

"Demons And Angels"

"Heart Of Gold"

"Snowman"

"Red"

"Mississippi Queen"















