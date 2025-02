сегодня



Новое видео CONQUEST



"Love Amplified", новое видео группы CONQUEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Paradox:



“Of The Devil’s Creed”

“Walking Dead”

“Save Me”

“He Shall Return”

“Celtic Mist”

“Love Amplified”

“Valley Of The Damned”

“Dying To Live”

“World Of Hate”

“The Writing’s On The Wall”

“King Of The World”

“In The Heavens”

“Babylon America”

“The Killing Time”

“Last Goodbye”

“Man On The Silver Mountain” (Rainbow cover) http://www.conquestmetal.com/







+0 -0



просмотров: 118