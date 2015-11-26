Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков 73
*Господа, а нам — очко! 44
*Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»... 36
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 35
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
[= ||| все новости группы



*

Axenstar

*



20 апр 2019 : 		 Новое видео AXENSTAR

28 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от AXENSTAR

6 ноя 2014 : 		 Новое видео AXENSTAR

20 окт 2014 : 		 Тизер нового альбома AXENSTAR

25 сен 2014 : 		 Новый альбом AXENSTAR выйдет в ноябре

25 фев 2011 : 		 Новое видео AXENSTAR

27 янв 2011 : 		 Семплы нового альбома AXENSTAR

7 янв 2011 : 		 Новое видео AXENSTAR

14 ноя 2010 : 		 Обложка нового альбома AXENSTAR

16 июн 2010 : 		 Новый альбом AXENSTAR

2 фев 2010 : 		 Новое видео AXENSTAR

21 дек 2006 : 		 Изменения в составе AXENSTAR

27 май 2006 : 		 AXENSTAR закончили запись нового альбома

7 ноя 2005 : 		 AXENSTAR подписались на MASSACRE RECORDS

| - |
|||| сегодня

Новое видео AXENSTAR



*
zoom
*
* *
"The Unholy", новое видео группы AXENSTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "End Of All Hope", выходящего 26 апреля в цифровом виде и 3 мая на CD и лимитированном красном виниле на Ram It Down Records.

Трек-лист:


"Legions"
"King Of Fools"
"The Unholy"
"Honor And Victory"
"A Moment In Time"
"My Kingdom Come"
"The Dark Age"
"Mistress Of Agony"
"Time Is No Healer"
"Of Pain And Misery"

AXENSTAR Release Official Video For






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 274

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом