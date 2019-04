сегодня



Новое видео AXENSTAR



"The Unholy", новое видео группы AXENSTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "End Of All Hope", выходящего 26 апреля в цифровом виде и 3 мая на CD и лимитированном красном виниле на Ram It Down Records.



Трек-лист:





"Legions"

"King Of Fools"

"The Unholy"

"Honor And Victory"

"A Moment In Time"

"My Kingdom Come"

"The Dark Age"

"Mistress Of Agony"

"Time Is No Healer"

"Of Pain And Misery"















