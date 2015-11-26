Новое видео AXENSTAR

"The Unholy", новое видео группы AXENSTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "End Of All Hope", выходящего 26 апреля в цифровом виде и 3 мая на CD и лимитированном красном виниле на Ram It Down Records.
Трек-лист:
"Legions"
"King Of Fools"
"The Unholy"
"Honor And Victory"
"A Moment In Time"
"My Kingdom Come"
"The Dark Age"
"Mistress Of Agony"
"Time Is No Healer"
"Of Pain And Misery"
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