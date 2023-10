сегодня



Новая песня AXENSTAR



"The Flame Of Victory", новая песня группы AXENSTAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Chapter VIII, выход которого запланирован на Inner Wound Recordings:



“Heavenly Symphony”

“Through The Fire And Brimstone”

“The Great Deceiver”

“Enchanted Lands”

“The Flame Of Victory”

“No Surrender”

“Holy Land”

“Eye For An Eye”

“The War Within”

“Life Eternal”







+0 -0



просмотров: 147