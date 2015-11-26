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Lunar Shadow

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Новая песня LUNAR SHADOW



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"Hawk Of The Hills", новая песня группы LUNAR SHADOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Smokeless Fires", выход которого запланирован на 21 июня на Cruz Del Sur Music.

Трек-лист:

“Catch Fire”
“Conajohara No More”
“Roses”
“Pretend”
“Laurelindórenan”
“Red Nails (For The Pillar Of Death)”
“Hawk Of The Hills”

LUNAR SHADOW Announce The Smokeless Fires Album; вЂњHawk Of The HillsвЂќ Track Streaming





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