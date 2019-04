сегодня



Новая песня LUNAR SHADOW



"Hawk Of The Hills", новая песня группы LUNAR SHADOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Smokeless Fires", выход которого запланирован на 21 июня на Cruz Del Sur Music.



Трек-лист:



“Catch Fire”

“Conajohara No More”

“Roses”

“Pretend”

“Laurelindórenan”

“Red Nails (For The Pillar Of Death)”

“Hawk Of The Hills”













+1 -0









просмотров: 194