31 янв 2021



Новая песня LUNAR SHADOW



LUNAR SHADOW выпустят новую работу, получившую название Wish To Leave, девятнадцатого марта на Cruz Del Sur Music. Продюсером был Max Herrmann в Glooven Studio, а за мастеринг отвечал V. Santura в Woodshed Studio.



Трек-лист:



01. Serpents Die

02. Delomelanicon

03. I Will Lose You

04. To Dusk And I Love You

05. And Silenced Screamed

06. The Darkness Between The Stars



Композиция "Serpents Die" доступна для прослушивания ниже.







