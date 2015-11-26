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Lunar Shadow

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|||| 31 янв 2021

Новая песня LUNAR SHADOW



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LUNAR SHADOW выпустят новую работу, получившую название Wish To Leave, девятнадцатого марта на Cruz Del Sur Music. Продюсером был Max Herrmann в Glooven Studio, а за мастеринг отвечал V. Santura в Woodshed Studio.

Трек-лист:

01. Serpents Die
02. Delomelanicon
03. I Will Lose You
04. To Dusk And I Love You
05. And Silenced Screamed
06. The Darkness Between The Stars

Композиция "Serpents Die" доступна для прослушивания ниже.




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