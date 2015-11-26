|
|
|
все новости группы
|
31 янв 2021
Новая песня LUNAR SHADOW
LUNAR SHADOW выпустят новую работу, получившую название Wish To Leave, девятнадцатого марта на Cruz Del Sur Music. Продюсером был Max Herrmann в Glooven Studio, а за мастеринг отвечал V. Santura в Woodshed Studio.
Трек-лист:
01. Serpents Die
02. Delomelanicon
03. I Will Lose You
04. To Dusk And I Love You
05. And Silenced Screamed
06. The Darkness Between The Stars
Композиция "Serpents Die" доступна для прослушивания ниже.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).